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لبنان

على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
21-05-2023 | 13:19
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 94400 و94700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراًَ ما بين 94300 و 94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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