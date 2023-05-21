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لبنان
"الاعتدال الوطني": للاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي وانتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon 24
21-05-2023
|
14:38
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هنأ تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان "المملكة العربية السعودية وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على نجاح القمة العربية والتي كان أبرز عناوينها صفر مشاكل في المنطقة".
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وأكّد البيان على "وجوب العمل المشترك بعد هذه القمة، بين معظم الدول العربية لتثبيت عنوان تصفير المشاكل ومضمونه الذي يلبي طموحات الشعوب العربية التي دفعت أثماناً غالية نتيجة الحروب في المنطقة"، وأضاف: "الشعوب العربية بحاجة إلى استقرار أمني واقتصادي لإعادة إزدهار دولهم وتمكين الشعوب من العيش بأمان في بلادهم، وعودة النازحين إلى ديارهم آمنين سالمين".
وشدّد التكتل على "ضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان، وانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن، وتأليف حكومة إصلاح اقتصادي واجتماعي لكي يتسنّى للشعب اللبناني مواكبة الاستقرار في المنطقة، وإعادة ترميم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان".
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