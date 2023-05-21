صورٌ لا تُصدّق في بيروت.. الخبزُ مرميٌّ على الأرض!

رصدت عدسة "لبنان24" صورةً تُظهر أكواماً من الخبز المرمي على جانب الطريق في إحدى شوارع بيروت، وتحديداً في محيط منطقة كورنيش المزرعة.

وتُظهر الصور كيف أن عدداً هائلاً من أرغفة الخبز جرى رميهُ أمام إحدى المتاجر المغلقة، فيما الفقراء يحتاجون إلى الرغيف ليقتاتوا منهُ في ظلّ الغلاء الفاحش.

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أحد الأشخاص الموجودين في مكان الصورة قال لـ"لبنان24" إنه من الممكن أن يستخدم هذا الخبز كطعامٍ للدجاج، وأضاف: "مهما كان الهدف، فإنَّ المشهد مريب ومُحزن. النعمة على الأرض والناس يتفرجون عليها ومن الممكن أن يدوس أحدٌ على الخبز وكأنَّ شيئاً لم يكُن!".