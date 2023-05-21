باسيل: "التيار" سيواصل مسار تحرير البلد من الفساد

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنّ "التيار سيستمرّ بنبضه وبنضاله وسيواصل مسار تحرير البلد من الفساد"، وأضاف: "كما إنتصرنا بتحقيق سيادة لبنان وإستقلاله إنطلاقاً من باريس، سننتصر بتحقيق العقاب وإنهاء حالة اللاعقاب للسارقين إنطلاقاً من باريس".

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وخلال لقاء له في باريس، قال باسيل: "أقرب المقربين مني ظلوا يقولون لي: من كل عقلك بيتلاحق أو بيتحاكم أو بيتوقف رياض سلامة؟ أنا قول إنو ما ممكن شعب حي فيه تيار حي ينكسر قدام حاكم متحكم بأمواله".

واعتبر باسيل أن الأمر الأهم هو سقوط الرؤوس السياسية الكبيرة، مشيراً إلى أن "هذا الأمر سيكون تقاطعاً بين إرادة سياسية ثابتة وداخلية لبنانياً ورغبة خارجية بالتخلي عمّن تم استنفادهم وإستهلاكم، وهذا السقوط سيكون عظيماً".

وحول ملف الإستحقاق الرئاسي، قال باسيل: "سنبقى منفتحين ومتجاوبين ومرنين، والأسماء التي يمكن أن يحصل حولها توافق جزئي أو كامل - مسيحي أو وطني، كثيرة جداً".















