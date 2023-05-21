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لبنان

جنبلاط يوجه تحيّة لصحافية لبنانية: "تقدّمت على جميع السياسيين والملوك"

Lebanon 24
21-05-2023 | 15:50
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وجّه رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط تحية للصحافية اللبنانية رندة تقي الدين، وقال عبر حسابه على "تويتر": "التحية كل التحية للشجاعة الأدبية والسياسية للصحافية والكاتبة رندة تقي الدين التي وصفت حالة العرب على حقيقتهم بكلماتٍ بسيطة معبّرة تذكّرني بما قاله عمر أبو ريشة عام 1969 ونزار قباني عام 1979. لقد تقدّمت رندة على جميع السياسيين والملوك والحكام وأفحمت كل ما يسمّى بصحافيين".
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