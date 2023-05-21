حمية: لبنان يجب أن يكون جزءاً من طريق الحرير ولا مشكلة لديّ في زيارة السعودية

أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنه "في السابق حصل اجتماع لوزراء النقل العرب ولبنان قدم مبادرة في شهر تشرين الثاني الماضي حول إمكانية ترابط المرافئ العربية بين بعضها البعض"، موضحاً أن "الوفد السعودي كان سباقاً مع الوفد اللبناني للموافقة على المبادرة العربية".

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وفي حديثٍ قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، قال حمية: "لبنان في صلب العمل العربي بقطاع النقل منذ شهر تشرين الثاني من العام 2022، ولا مشكلة لدي أبداً في زيارة السعودية".

وأضاف: "لقد بات للبنان طريق نقل جديدة للترانزيت عبر العراق، ومع ذلك، يجب على لبنان أن يكون جزءاً من طريق الحرير".

ولفت إلى أنه "بات هناك أكثر من خط نقل بحري وبري مع الدول العربية"، مشيراً إلى أنه "هناك نقاشٌ دائم مع سوريا حول تخفيض رسوم الترانزيت وكان هناك اتصال إيجابي مع وزير النقل السوري منذ فترة".