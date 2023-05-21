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لبنان

حالة طقس لبنان.. الحرارة ستنخفض في هذا التاريخ!

Lebanon 24
21-05-2023 | 16:56
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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائما جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية".
 
وبحسب المصلحة، فإنّ الرياح ستنشطُ وتشتد أحياناً لتصل سرعتها إلى حدود الـ 85 كلم/ ساعة، خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتكون محملة بالغبار.
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مع هذا، فقد لفتت المصلحة أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات، مع توقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية".
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