مقدمات النشرات المسائية

مقدمة "تلفزيون لبنان"
بدأ العد العكسي رئاسيا للمهلة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية وهي الخامس عشر من حزيران المقبل، ولم يعرف إذا كان هذا التاريخ هو مهلة حث على التوافق والانتخاب أم للانتخاب، وقد تكثفت الاتصالات واللقاءات على الخطوط كافة، لا سيما القوى المعارضة لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في المقابل يركز فريق الثنائي حركة أمل وحزب اللهجهوده على تأمين أكثرية نيابية مرجحةلتوفير الظروف السياسية الداخلية والخارجية لانتخاب فرنجية.
واليوم اسف البطريرك الماروني لخنق المسؤولين السياسيين فيهم صوت الضمير وصوت الله وتم اسكاته بمصالحهم الشخصية. بدوره متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده رأى اننا لا نزال نجد من يعبد أصناما متمثلة بزعماء أو بمصالح مادية وكراس ينخرها سوس الفساد.
حكوميا يشهد السراي الحكومي عند الرابعة عصر الاثنين لقاء وزاريا تشاوريا حدد موعده منذ الثامن من الحالي للبحث في ملف عودة النازحين السوريين لكن التطورات القضائية المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ستفرض نفسها على اللقاء بعد تسلم لبنان الاشارة الحمراء من الانتربول بشأن سلامة.
أما ديبلوماسيا فقد ترك اعلان البحرين استئناف التمثيل الديبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان ارتياحا كبيرا، لما تشكله عودة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية كافةالى لبنان من رسالة ايجابية في هذا الظرف الصعب الذي يعانيه سياسيا واقتصاديا.
مقدمة تلفزيون "أن بي أن"
بعدما انجذب الإهتمام في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى الحدث العربي المتمثل بالقمة العربية يعود اللبنانيون إلى همومهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية. وتبرز مجددا في هذا الشأن ملفات وعناوين الإستحقاق الرئاسي وحاكمية مصرف لبنان والنزوح السوري وغيرها. وتحضر هذه العناوين وسواها في محطات حكومية ونيابية عدة يحملها الأسبوع الطالع إذ يعقد لقاء وزاري تشاوري غدا قبل جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة وبينهما جلسة للجان النيابية المشتركة بعد غد الثلاثاء.
وفيما خلفت القمة العربية ارتياحا لجهة ما يمكن أن ينعكس إيجابا على لبنان يبدو ضروريا الإستثمار على هذه الإيجابية والإقلاع عن التمترس خلف المواقف المتصلبة وإنكار الواقع وتغليب لغة الحوار والتفاهم للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.
جنوبا مناورة عسكرية للمقاومة في أحد مواقعها بالجنوب تخللتها عروض عسكرية وتحذيرات للعدو الإسرائيلي من أنه سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب أي حماقة أو تجاوز لقواعد اللعبة.
في القدس المحتلة قواعد لعبة التطرف والعدوانية مارسها مجددا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحامه ساحات المسجد الأقصى على راس مجموعات من المستوطنين.
في السعودية وغداة القمة التي جمعت الشمل ووضعت الإصبع على الجراحات العربية أعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان وقعه طرفا الصراع: الجيش وقوات الدعم السريع.
أما دوليا فبرز الإعلان عن سيطرة الروس على مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك والتي تكتسب أهمية إستراتيجية ورمزية. هذه الخسارة بالنسبة لأوكرانيا أقر بها فولودومير زيلنسكي عندما قال إن باخموت باقية فقط في قلوبنا!.
مقدمة تلفزيون "أم تي في"
الدولة الضعيفة السائبة تعلم الناس التنمر والإستقواء، وتجعل كل فريق في الوطن يعتقد أنه الدولة، وتغريه ليخترع دولة على ذوقه ومزاجه. وهذا بالضبط ما حصل اليوم، إن في صيدا، أو في عرمتى. في عاصمة الجنوب أولا، معركة المايوه مستمرة، وقد وصلت اليوم إلى حد المواجهة بين المؤيدين لارتداء لباس البحر وبين المعارضين له. فالمؤيدون نظموا تحركا، قابله المتشددون بتحرك مضاد، ما لبث أن تحول تدافعا وتضاربا بين الفريقين. والمؤسف أن البلدية بشخص رئيسها محمد السعودي لم تقف على الحياد بل تدخلت لمصلحة المتشددين، فرفعت لافتات على مدخل المسبح الشعبي تضمنت وجوب التقيد باللباس المحتشم ومنع إدخال المشروبات الروحية. وقد وقعت اللافتات ثلاث جهات: البلدية، ووزارة الأشغال العامة والنقل، وجمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا. وفي السياق أسئلة كثيرة تطرح. إذ من نصب هيئة دينية متشددة، قيمة على أخلاق مدينة ومجتمع ووطن؟ وكيف يسمح رجال دين متشددون لأنفسهم أن يعتدوا على الحريات العامة وعلى الحرية الشخصية للناس؟ ثم لماذا تدخلت البلدية ووزارة الأشغال في الإشكال عبر تأييد رجال الدين المتشددين؟ فهل شاطىء صيدا جزء من الشاطىء اللبناني، أم أنه جزيرة مستقلة؟ وهل صيدا جزء من لبنان أم من دولة أخرى؟ وهل مسموح أن تشارك البلدية ووزارة الأشغال في منع شاطىء صيدا من أن يكون لكل الناس؟ وأخيرا لا آخرا: متى صار المايوه خطرا يخوف البلديات ويرعب وزارة الأشغال؟
في عرمتى الوضع ليس افضل حالا. حزب الله نظم فيها مناورة عسكرية بالذخيرة الحية مستخدما وعارضا صواريخ ودبابات ومختلف انواع الاسلحة، وذلك بمشاركة من فرق الاقتحام. المناورة تدل ان الحزب لم يعد يبالي بتاتا بالسلطة اللبنانية الشرعية، ولم يعد يراعي حتى اقل الشكليات! لقد اراد توجيه رسائل الى الداخل والى الخارج، فجعل ذكرى التحرير منصة لاطلاق رسائله في اكثر من اتجاه. وقد تكون الرسالة الاوضح موجهة الى المجتمع العربي والدولي، الذي يطالب بوجود سلاح واحد فوق الاراضي اللبنانية وقوة مسلحة واحدة تتمثل بالجيش والاجهزة الامنية الشرعية. اللافت ان المناورة جرت بعد يومين تماما من قمة جدة التي نصت في اعلانها على الرفض التام لدعم تشكيل جماعات وميليشيات مسلحة خارجة عن نطاق مؤسسات الدولة. فهل ما حصل اليوم هو للقول للمجتمعين في القمة العربية ان ما توافقوا عليه لا يعنيهم، وبالتالي ينطبق على اعلان جدة ما قاله الحزب عن اعلان بعبدا: "اي يروحو يغلوه ويشربو ميتو" ؟ باختصار ما نعيشه خطر جدا.
فمن صيدا الى عرمتى ملامح دويلات وكانتونات تتشكل في ظل دولة ضعيفة وعاجزة. فهل هذا ما يريد المتشددون: زوال الدولة اللبنانية لتحل مكانها دويلات على غرار دويلة المتشددين الدينيين في صيدا ودويلة حملة السلاح في عرمتى؟