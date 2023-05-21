العلاقة لم تصل إلى الطلاق

يردِّد العماد ميشال عون أمام زواره بأن العلاقة مع الحزب لم تصل إلى الطلاق، وأن التحالف ما زال قائماً ولكنه يحتاج إلى تعديلات عدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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