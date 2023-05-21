إنتشار كثيف للجيش في طرابلس.. ما الذي يحصل هناك؟

اتخذت وحداتٌ من الجيش تدابير أمنية مُشددة في منطقة طرابلس، كانت حصيلتها توقيف شخصين على متن دراجات نارية أحدهما من التابعية الفلسطينية.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد عُثر بحوزة الموقوف الفلسطيني على مُسدس حربي، فيما تم توقيف شاب آخر لبناني عُثر بحوزته على كميّة من المُخدرات ودراجة نارية غير قانونية.

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وتزامناً مع ذلك، أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار بإتجاه شخصٍ كان يستقل سيارة من نوع "رانج روفر"، وذلك في شارع نقابة الأطباء - طريق الميناء بطرابلس.

وعلى الفور، فرّ مُطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما لم يُفد عن وقوع إصابات.