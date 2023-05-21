علاقة شخصية وتوجيه الدفّة

تبيَّن لزوار باريس أن العلاقة الشخصية بين رجل أعمال لبناني مغترب مقيم في العاصمة الفرنسية وكبار مستشاري الأليزيه تلعب دوراً مهماً في توجيه دفّة الموقف الفرنسي في الإستحقاق الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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