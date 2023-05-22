تصاعد الخلاف داخل "التيار"

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يبدو ان الخلاف بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبعض النواب في "تكتل لبنان القوي" بدأ يأخذ منحى تصاعديا خصوصا وأن هناك وجهات نظر متباينة حيال كيفية التعامل مع الاستحقاق الرئاسي.وتقول مصادر مطلعة ان هناك رفضا جديا من عدد كبير من النواب للتنازل العوني من اجل الاتفاق مع المعارضة رئاسيا وتفضيلا لا يكون لـ" التيار" كيانه الخاص ومرشحه الخاص، وان يأتي الجميع اليه لا العكس.وتؤكد المصادر ان هناك جوا متصاعدا داخل "تكتل لبنان القوي" يقول بضرورة ترشيح نائب من التكتل بدل تبني "التيار" لمرشحين اخرين لا يشبهون التاريخ العوني.ولفتت المصادر الى ان تصريح النائب الان عون، يعكس جانبا من هذا الخلاف حيث قال "لا اتفاق مع المعارضة على مرشح في وجه الثنائي الشيعي إلا إذا كان من داخل تكتل لبنان القوي لأنه لا يعتبر حينها استهدافاً لهم. أما الاتفاق على مرشح مستقل فيحتاج إلى توافق مع الثنائي".وتوقعت المصادر ان ترتفع وتيرة المواقف العونية المعارضة للضغط على باسيل الرافض لترشح أي اسم من "التيار".