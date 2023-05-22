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لبنان

خطوة سعودية جديدة باتجاه فرنجية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2023 | 01:30
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بعد اللقاء الذي جمع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، توقعت مصادر مطلعة حصول خطوة جديدة من المملكة العربية السعودية باتجاه فرنجية.
وترى المصادر ان الخطوة ذات المعنى السياسي قد لا تكون لقاء او زيارة، كما يسوّق البعض، انما سيكون لها وقع ايجابي على المعركة التي يخوضها رئيس "تيار المردة".
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وبحسب المصادر فإن عددا كبيرا من المقربين من فرنجية يعتبرون ان الايام المقبلة ستشهد تطورا استثنائيا وايجابيا، مرتبطا بما حصل خلال انعقاد القمة العربية في جدة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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