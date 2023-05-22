الموسوي: العدو الصهيوني أصغر بكثير من أن يجرؤ على محاربة إيران

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رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي أنه "ببركة الشهداء لم نصنع فقط معادلة حماية وردع، وإنما صنعنا معادلة للنصر في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن".كلام الموسوي جاء خلال احتفال لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، نظمه القطاع الثاني لـ"حزب الله" في مرقد السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت، بمشاركة المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد كميل باقر، وحضور فاعليات سياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.واعتبر الموسوي أنه "منذ 11 عاما كانت الجهود مبعثرة، لكن اليوم أصبحنا محورا ممتداً من اليمن الى غزة".وختم معتبرا أن "العدو الصهيوني أصغر بكثير من أن يجرؤ على محاربة إيران، فهو يعاني مع غزة ومع فصيل الجهاد الإسلامي في غزة، فما بالكم مع الجهاد وحماس وحزب الله وباقي دول المحور".