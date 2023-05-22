"الزفت الإنتخابيّ" رجع عالساحة

لُوحظ أنّ عدة بلديّات عمدت، بعد تقديم كتل نيابيّة الطعون بقانون التمديد للمجالس البلديّة أمام المجلس الدستوريّ، إلى تزفيت "الجّور" في بلداتها فقط، إضافة إلى تشحيل الاشجار على الأرصفة، لأنّ إمكاناتها الماديّة محدودة، في دلالة واضحة أنّ "الزفت الإنتخابيّ" عاد إلى الواجهة من جديد، وأنّ رؤساء بلديّات بدأوا التحضير للمعركة الإنتخابيّة وحشد مؤيّديهم.

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