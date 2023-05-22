بعد رفع الدولار الجمركيّ... على ماذا يتهافت المواطنون؟

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مع إرتفاع الدولار الجمركيّ إلى 86 ألف ليرة، تهافت مواطنون على المحال التي تبيع الادوات الكهربائية الخاصّة بالمطبخ بشكل أساس، كالبرادات والغسالات والغاز، لشرائها وفق أسعارها القديمة، قبل استقدام التّجار بضاعة جديدة بأسعار مرتقعة.وقال أحد التّجار لـ"لبنان 24"، إنّ سعر البراد الذي يتراوح بين 700 و800 دولار على سبيل المثال، سيرتفع سعره مرة ونصف تقريباً.ولّوحظ أنه في بعض المحال المعروفة، أنّ بضاعة متشابهة تُباع بسعرين، الأوّل على سعر الدولار الجمركيّ القديم، والثاني على الجديد، بسبب إستقدامها بعد رفع سعر الدولار الجمركي.