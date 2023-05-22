زحمة غير مسبوقة في المدارس الخاصة: "الوضع صعب"

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يلاحظ العديد من الاهالي ان زحمة كبيرة تسجل داخل اروقة المدارس الخاصة، نتيجة الاقبال الكثيف على تسجيل الاولاد فيها، وتحديداً في المدارس شبه المجانية، ما دفع بعضها الى اقفال باب التسجيل نظراً لعدم القدرة على الاستيعاب.وأكد الاهالي ان هذا الخيار، وعلى الرغم من مرارته وصعوبته في ظل ما يحكى عن ارتفاع جنوني في الأقساط العام المقبل، يبقى أفضل من حال الاضرابات التي عانت منها المدارس الرسمية العام الفائت، وسط وجود مؤشرات بأن العام المقبل لن يكون أفضل حالاً في ما يتعلق بالسنة التعليمية في المدارس الرسمية.