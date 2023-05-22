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لبنان

مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.. هذا المتوقع لبنانيا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2023 | 03:15
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على وقع الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالمياً، توقعت مصادر في قطاع النفط أن تشهد أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعات ملحوظة، على عكس  الاسابيع الفائتة.
ورداً على سؤال عن تطبيق الدولرة في سعر المحروقات، لفت المصدر الى ان "تأخر بعض المحطات في اعتماد هذا الأمر مرده الى خوفهم من محاضر الضبط الكبيرة التي تسطرها بحقهم وزارة الاقتصاد في ظل الضبابية في القرار الصادر عن وزارة الطاقة وفي انتظار معرفة  ما اذا كان التسعير بالدولار مسموحاً او فقط قبض سعر الصفيحة بالدولار على أساس سعر الصرف في السوق الموازية".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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