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لبنان

أصوات تسمع في طرابلس.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 01:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" الى ان أصواتاً قوية تسمع في ارجاء مدينة طرابلس، ما أثار ذعراً لدى الأهالي.
وبحسب المعلومات فان هذه الأصوات ناجمة عن تدريبات للجيش في المنطقة.
 
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