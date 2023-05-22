أصوات تسمع في طرابلس.. ماذا يجري؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" الى ان أصواتاً قوية تسمع في ارجاء مدينة طرابلس، ما أثار ذعراً لدى الأهالي.وبحسب المعلومات فان هذه الأصوات ناجمة عن تدريبات للجيش في المنطقة.