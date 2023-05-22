بمناسبة "التحرير".. إطلالة لنصرالله في هذا الموعد

أعلنت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، اليوم الإثنين، أنّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله سيتحدث يوم الخميس المقبل عند الساعة 8.45 مساءً، بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير".

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