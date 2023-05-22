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لبنان
بمناسبة "التحرير".. إطلالة لنصرالله في هذا الموعد
Lebanon 24
22-05-2023
|
03:02
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أعلنت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، اليوم الإثنين، أنّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله سيتحدث يوم الخميس المقبل عند الساعة 8.45 مساءً، بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير".
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حسن نصرالله
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