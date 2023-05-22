5 جرحى في حادث سير.. هذا ما جرى صباحاً في شكا

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وقع حادث سير على اتوستراد شكا بالقرب من محطة فنيانوس باتجاه بيروت ما ادى الى سقوط ٥ جرحى.وعلى الفور هرعت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة والصليب الاحمر الى المكان حيث جرى نقل 3 جرحى الى المستشفيات للمعالجة، فيما تمت معالجة اصابتين ميدانياً.وسجلت زحمة سير خانقة في المحلة نتيجة الحادث