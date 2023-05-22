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لبنان

5 جرحى في حادث سير.. هذا ما جرى صباحاً في شكا

Lebanon 24
22-05-2023 | 03:12
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وقع حادث سير على اتوستراد شكا بالقرب من محطة فنيانوس باتجاه بيروت ما ادى الى سقوط ٥ جرحى.

 وعلى الفور هرعت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة والصليب الاحمر الى المكان حيث جرى نقل 3 جرحى الى المستشفيات للمعالجة، فيما تمت معالجة  اصابتين ميدانياً.
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وسجلت زحمة سير خانقة في المحلة نتيجة الحادث
 
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