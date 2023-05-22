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لبنان
نحاس: ملاحقة سلامة من أشدّ تعقيدات هذه المرحلة
Lebanon 24
22-05-2023
|
03:13
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وصف الوزير السابق نقولا نحاس موضوع ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل القضاء الفرنسي وإصدار النشرة الحمراء من الانتربول بأنّه من أشدّ تعقيدات هذه المرحلة وأكثرها صعوبة وأشدّ خطورة لأن الأزمة تتمحور حول قطاع المصارف.
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وشدّد نحاس في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" على أن الحكومة والقضاء يجب ان يأخذا إجراءات سريعة للبتّ في الملف وكيفيّة التعاطي ليس فقط مع هذه المذكّرة بل يجب أن تدرس الحكومة كيفيّة ملء الشغور في حاكميّة مصرف لبنان، لافتًا إلى أن المركز أساسي لتعاطي الخارج معنا ماليًا ونقديًّا.
وعن الاحتمالات المطروحة في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية، قال نحاس إن القانون واضح بأن يتولّى الحاكم الاوّل المسؤولية، وشدد على اهمّية انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرًا ان لبنان حظي باهتمام في القمة العربية والموضوع ليس بعدد السطور والكلمات.
وعن احتمال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى سوريا، أكّد نحاس أنها غير مطروحة الآن لأنّ هناك أولويات أساسية قبل ملف النازحين السوريين.
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