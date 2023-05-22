خلاف عائلي يتطور الى اطلاق نار في القبة.. اليكم التفاصيل

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تطور خلاف عائلي بين كل من "ز.م" و"م.غ" الى اطلاق نار فجر اليوم في محلة شارع الجديدة في منطقة القبة طرابلس ما ادى الى اصابة "م.غ" في رجله.وعلى الفور حضرت سيارة اسعاف وعملت على نقل المصاب الى المستشفى فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.