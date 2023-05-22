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لبنان

في السرايا.. إجتماعٌ بين ميقاتي ومنسقة الأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا

Lebanon 24
22-05-2023 | 04:02
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يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في السرايا بهذه الأثناء.
 
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لبنان

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