بشأن الودائع في لبنان.. هذا ما سيتبلّغه "صندوق النقد" قريباً

علِمَ "لبنان24" إنه من المُرتقب أن يتسلَّم ممثلو صندوق النقد الدولي في لبنان بعد أيام قليلة، رسالة بشأن الودائع في المصارف، وذلك خلال تحرّك ستنفذه مجموعات مدافعة عن حقوق المودعين.

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وبحسب المعلومات، فإن تلك الرسالة ستتضمن تأكيداً على عدم القبول بأي حلول تأتي على حساب المودعين.