رياح خماسينية قوية حارة وجافة.. وتقلبات في الطقس حتى مساء الأربعاء

Advertisement

توقعت مصلحة دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ( 6 درجات على الاقل) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل بخاصة في المناطق الشمالية.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس ربيعي دافئ و متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع اجواء سديمية حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس بخاصة على الساحل، مترافقة برياح خماسينية قوية حارة و جافة تصل سرعتها أحيانا لحدود ال 85 كلم/س وتكون محملة بالغبار ، ثم تعود درجات الحرارة لتنخفض بدءا من صباح غد الثلاثاء حيث يتوقع حدوث بعض التقلبات الجوية حتى مساء الأربعاء .ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27 درجة .-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية لتلامس ال35 درجة ساحلا، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال85 كلم/س بخاصة شمال البلاد، فيرتفع معها موج البحر وتكون محملة بالغبار وتؤدي الى سوء الرؤية أحيانا بحيث تسود اجواء سديمية ، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات مع توقع لتساقط الرذاذ بشكل متفرق صباح الثلاثاء .الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ( 6درجات على الاقل) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل بخاصة في المناطق الشمالية.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات .الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها مع ضباب على المرتفعات.