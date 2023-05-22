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لبنان

عقيص: لطي صفحة اقفال دول الخليج اسواقها بوجه المنتوجات اللبنانية

Lebanon 24
22-05-2023 | 04:55
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أشار النائب جورج عقيص في بيان إلى أنه "اما وقد عادت العلاقات الطبيعية بين النظام السوري ودول الخليج العربي، بما يسمح لتلك الدول ضمان سلامة المنتوجات الزراعية التي تصدر من لبنان عبر الاراضي والمعابر السورية من خلال التدابير التي يمكن ان تفرضها على سوريا، فإننا باسم المزارعين البقاعيين الذين يعانون منذ سنوات نتيجة اقفال الاسواق الخليجية بوجه منتجاتهم، والذين دفعوا ولا يزالون منفردين فاتورة التهريب المنظم للكابتاغون وغيره من المؤثرات العقلية، نأمل بأن يترجم المناخ السياسي الايجابي في المنطقة خطوات انفراجية تعيد التصدير الزراعي والصناعي الى دول الخليج بأسرع وقت ممكن لأن مواسم البطاطا والكرز والعنب لا تحتمل أي تأخير في امكان تصديرها".
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وطالب "وزارتي الزراعة والصناعة بتكثيف جهودهما المشكورة في هذا المجال ومواصلة السعي لدى دول الخليج الشقيقة لطي صفحة اقفال اسواقها بوجه المنتوجات اللبنانية".

 
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