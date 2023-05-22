خطوة جديدة تجاه شقيق رياض سلامة.. ماذا قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا كلّف فصيلتي الأشرفية وأنطلياس تبليغ شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، بموعد جلسة الإستجواب المقررة لهما في باريس.

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