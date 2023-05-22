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لبنان

خطوة جديدة تجاه شقيق رياض سلامة.. ماذا قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 05:20
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا كلّف فصيلتي الأشرفية وأنطلياس تبليغ شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، بموعد جلسة الإستجواب المقررة لهما في باريس. 
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رياض سلامة

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