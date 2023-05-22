بيرم رئيساً لفريق عمل الحكومات في مؤتمر منظمة العمل العربية

تم انتخاب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بالاجماع، رئيساً لفريق عمل الحكومات في اليوم الأول لفعاليات مؤتمر العمل العربي، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.

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