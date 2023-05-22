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لبنان

بيرم رئيساً لفريق عمل الحكومات في مؤتمر منظمة العمل العربية

Lebanon 24
22-05-2023 | 05:36
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تم انتخاب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بالاجماع، رئيساً لفريق عمل الحكومات في اليوم الأول لفعاليات مؤتمر العمل العربي، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.
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