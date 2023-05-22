لكل شخص في لبنان والعالم.. 5 أخطاء ستجعل سيارتك عرضة للسرقة

بشكل مستمرّ ودائم، تُصدر المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" في لبنان بياناتٍ تُحذر فيها المواطنين من سرقة سياراتهم من قبل مجهولين، في وقتٍ تدعوهم خلاله أيضاً إلى اعتمادِ بعض الإجراءات التي تجنبهم خسارة آلياتهم، وهي على النحو التالي:

Advertisement

- تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة، أو وضع قفل المِقوَد

- تفعيل قفل المِقوَد

- يُفضّل ركن السيّارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة إذا أمكن.

ما تنشرهُ "قوى الأمن" يتقاطع مع مضمون تصريحٍ لخبيرة متخصصة بأنظمة الحماية عن 5 أخطاء شائعة تجعل السيارة أكثر عرضة لعمليات السطو والسرقة.

وفي كلامها عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صنفت هايدي الصواف تلك الأخطاء كالتالي:



نسيان إغلاق الباب



قد يبدو الأمر للوهلة الأولى واضحاً للجميع، إلا أن أكثر حالات السرقة تنجم عن نسيان الأشخاص لإقفال أبواب سياراتهم. لهذا، حتى لو كانت فترة المغادرة قصيرة، احرص على قفل الباب، واجعل ذلك روتيناً دائماً، كما يجب التأكد أيضاً من إغلاق النوافذ جيداً.

الاحتفاظ بالمفاتيح في مكان غير آمن



من الأفضل إبقاء المفاتيح في أماكن بعيدة عن النوافذ في البيوت الأرضية. لهذا، اختر مكان مخفي في حقيبتك لوضع المفتاح بداخله، لإبقائها في مأمن من أي شخص قد يحاول فتحها بغرض السرقة.

وقوف السيارات في الأماكن المظلمة والهادئة



اختر الأماكن المنارة المليئة بكاميرات المراقبة، كما عليك اختار شوارع تشهد حركة للناس والسيارات، فذلك سيقلل الخطورة.

حفظ الأشياء الثمينة في السيارة



ويمكن أن تكون الأشياء الثمينة صغيرة أو كبيرة مثل الحقائب العادية أو حقائب السفر. وبشكل أساسي، فإنه من الخاطئ تماماً الإحتفاظ بأي شيء داخل السيارة. وفي حال الإضطرار، يمكن إخفاء الأشياء الصغيرة تحت المقعد، فيما يُقترح وضع الحقائب الكبيرة (أي حقائب السفر) في الصندوق الخلفي للسيارة.

عدم تركيب الأجهزة الأمنية



هناك العديد من الأجهزة التي يمكنها توفير مزيد من الحماية لسيارتك، بما في ذلك أنظمة الإنذار. إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك اختيار كاميرا أمان للسيارة تسجل صورا بزاوية 360 درجة من داخل سيارتك.