خلال أيام.. هذه الإجراءات قد تطالُ رياض سلامة

نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر قضائية قولها إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان سيستمع هذا الأسبوع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ضوء تسلّم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من وزير الداخلية بسام مولوي مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي، على أن يتخذ القاضي عويدات قراره بعد الجلسة.

Advertisement

ووفقاً لـ"النهار"، فإن ثمة اتجاهٌ لمنع سلامة من السفر وحجز جواز سفره، وقد تبلغ الأخير أمر استدعائه إلى قصر العدل بواسطة قسم المباحث الجنائية المركزية.