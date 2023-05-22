موقفٌ لميقاتي عن الوضع في الجنوب.. وهذا ما قاله عن "حزب الله"

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

Advertisement

وتم خلال الاجتماع البحث في التطورات الراهنة في لبنان ونتائج القمة العربية في ما يتعلق بالوضع اللبناني،لجهة التشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان واجراء الاصلاحات المطلوبة.

وتطرق رئيس الحكومة الى الأوضاع في الجنوب، مشدداً "على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الامم المتحدة ، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701".

وطلب ميقاتي أن "يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".

ورداً على استفسار ورونيكا عن المناورة التي قام بها حزب الله بالامس، قال رئيس الحكومة إنّ "الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، إلا أنّ الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فأن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام باي عمل يتسبب بزعزعته".

تصريح وورونيكا

بعد اللقاء قالت وورونيكا: "عرضنا نتائج قمة جدة بما يخص لبنان وتبادلنا الآراء حول الفرص الجديدة التي يمكن ان يستفيد منها، ونحن نشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان".



الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وإستقبل رئيس الحكومة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في حضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر.



سوليدير

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس ادارة المدير العام لشركة "سوليدير" ناصر الشماع.

-----------------------

صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:

اللقاء مع ورونيكا:

اللقاء مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

اللقاء مع الشماع: