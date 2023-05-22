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لبنان

كلاس استقبل رئيس نادي النجمة وهنأ اتحاد الخماسي الحديث

Lebanon 24
22-05-2023 | 06:59
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استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في مكتبه، رئيس نادي النجمة مازن الزعني، في حضور المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر.
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وتم البحث خلال اللقاء في المستجدات المتعلقة بتذليل العوائق والعقبات القانونية المتعلقة باستثمار المنشآت عموماً، ولا سيما مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، والخطوات التالية الواجب اتخاذها في هذا المجال.
من جهة ثانية، هنأ الوزير كلاس منتخب لبنان لحلوله في المركز الأول عن منطقة غرب آسيا في رياضة الخماسي الحديث، ولا سيما اللاعبة جويلا كتوعة وزميلتها تمارا زين، كما هنأ اتحاد اللعبة على هذا الانجاز. (الوكالة الوطنية)
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