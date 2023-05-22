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لبنان

حميه استقبل القائم بالأعمال العراقي لدى لبنان.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
22-05-2023 | 07:09
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إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، القائم بالأعمال العراقي لدى لبنان امين عبد الاله النصراوي، والسكرتير الأول مدين الكلش.
وخلال اللقاء، تم البحث في جدول اعمال زيارة وزير النقل العراقي المرتقبة الى لبنان في النصف الأول من حزيران المقبل، لمتابعة القضايا والمواضيع المشتركة بين وزارتي النقل اللبنانية والعراقية.
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ورحب حميه بالقائم بالأعمال النصراوي، مشددا على "أهمية  تعزيز نمو العلاقات الحاصل بين البلدين".
 
 
ولفت إلى أن "زيارته للعراق كانت أكثر من جيدة على مختلف المستويات والمواضيع التي ناقشها مع الجانب العراقي، وتحديدا في ما خص مواضيع النقل البري والجوي وأهمية إدراج لبنان ضمن خطوط الترانزيت".
وشدد حمية أمام النصراوي على "أهمية تعزيز قطاع النقل بين البلدين، إن كان على صعيد الترانزيت أو من خلال ابرام اتفاقيات نقل برية وجوي".
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