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لبنان
بوشكيان بحث وسفير بلجيكا في العلاقات
Lebanon 24
22-05-2023
|
07:20
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استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك.
وتم البحث خلال اللقاء، في العلاقات بين لبنان وبلجيكا، وسبل تعزيزها على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتبادلي.
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