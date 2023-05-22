بوشكيان بحث وسفير بلجيكا في العلاقات

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك.

وتم البحث خلال اللقاء، في العلاقات بين لبنان وبلجيكا، وسبل تعزيزها على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتبادلي.