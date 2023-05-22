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لبنان

بوشكيان بحث وسفير بلجيكا في العلاقات

Lebanon 24
22-05-2023 | 07:20
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استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك.
 
 
وتم البحث خلال اللقاء، في العلاقات بين لبنان وبلجيكا، وسبل تعزيزها على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتبادلي. 
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