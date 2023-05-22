بو صعب التقى وفدا من لقاء "مستقلون من اجل لبنان"

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه في المجلس قبل ظهر اليوم، وفدا من "لقاء مستقلون من اجل لبنان".



بعد اللقاء، قال النائب السابق عبدالله فرحات: "تحاورنا مع بو صعب حول ضرورة تطبيق البنود الاصلاحية من اتفاق الطائف، كاللامركزية الادارية الموسعة التي تشمل إنشاء مجالس أقضية او محافظات وتشكيل مجلس الشيوخ كسلطة مستقلة مع اعطائه صلاحيات في مراقبة اعمال الحكومة من خلال مساءلات كتابية الى الوزراء في مسائل اساسية كالاحوال الشخصية ومنح الجنسية وتعديل نظام الطوائف وغيرها من الامور. وكذلك يمكن ان يضطلع مجلس الشيوخ بدور محكمة العدل العليا".

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اضاف: "كما ان هناك ضرورة في اعتماد قانون حديث وعادل للتمثيل ضمن دوائر او محافظات معدلة متوسطة الحجم ومختلطة طائفيا". بعد اللقاء، قال النائب السابق عبدالله فرحات: "تحاورنا مع بو صعب حول ضرورة تطبيق البنود الاصلاحية من اتفاق الطائف، كاللامركزية الادارية الموسعة التي تشمل إنشاء مجالس أقضية او محافظات وتشكيل مجلس الشيوخ كسلطة مستقلة مع اعطائه صلاحيات في مراقبة اعمال الحكومة من خلال مساءلات كتابية الى الوزراء في مسائل اساسية كالاحوال الشخصية ومنح الجنسية وتعديل نظام الطوائف وغيرها من الامور. وكذلك يمكن ان يضطلع مجلس الشيوخ بدور محكمة العدل العليا".اضاف: "كما ان هناك ضرورة في اعتماد قانون حديث وعادل للتمثيل ضمن دوائر او محافظات معدلة متوسطة الحجم ومختلطة طائفيا".

وفي هذا الاطار، اكد بو صعب والمجتمعون ضرورة تغيير قانون الانتخاب الحالي المشوه. وكذلك دعا بو صعب واعضاء اللقاء الى اعتماد آليات وخطوات باتجاه الدولة المدنية شرط عدم وضع مسألة الغاء الطائفية السياسية مقابل الدولة المدنية، وفقاً لفرحات.



وأعلن ان اللقاء اوضح "ان الوصول الى الدولة المدنية بحاجة الى مراحل اولها اقرار الزواج المدني الاختياري وقانون معاصر وموحد للاحوال الشخصية".



ولفت اللقاء الى ان "الاقتراض من صندوق النقد الدولي يجب ان لا يجعلنا نخضع لسياسات تقشفية اقتصادية، وانه يحتم علينا السعي لانشاء صندوق نقد عربي أسوة بصندوق النقد الدولي قادر على دعم الدول العربية المنكوبة مع برامج مالية متأقلمة مع الظروف الخاصة لهذه المنطقة".



وقال فرحات: "اما بخصوص المبادرة التي يقوم بها دولة الرئيس بو صعب من اجل تقريب وجهات النظر في ما يخص مختلف الاطراف تجاه ازمة الرئاسة، اشار "لقاء مستقلون من اجل لبنان" الى ضرورة مشاركة النخب والشخصيات المسيحية المستقلة في الحوار المسيحي - المسيحي او الحوار المسيحي المتعدد الاطراف".