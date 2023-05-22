بو حبيب التقى في الفاتيكان الكاردينال بارولين وغالاغير

استهل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زيارته لروما بلقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وقد تناول البحث الاوضاع والتطورات في الشرق الاوسط، وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلّها.

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كما التقى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر وعرض معه أيضا قضايا المنطقة ولبنان.

وتبلغ الوزير بوحبيب الموقف الفاتيكاني الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط.