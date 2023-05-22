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لبنان

طفل يحرق 6 جراء بمشهد مخيف في هذه المنطقة.. وفيديو يوثق الحادثة

Lebanon 24
22-05-2023 | 07:39
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نشر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" لحادثة احراق 6 جراء في بعلبك. وعلق بالقول: "رغم الجهود التي نبذلها من أجل انشاء مأوى للكلاب الشاردة، ورغم كل المواكبة الإعلامية للجرائم المرتكبة بحقها، صدمنا اليوم بخبر احراق طفل (١٠ سنوات) لستة جراء في بعلبك، تم انقاذ جرو واحد منها.
سنتقدم بشكوى امام القضاء.
نكرر اننا بحاجة لإعادة النظر بالتربية وبالقوانين". (رصد: لبنان 24)
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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