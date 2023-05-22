طفل يحرق 6 جراء بمشهد مخيف في هذه المنطقة.. وفيديو يوثق الحادثة

نشر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" لحادثة احراق 6 جراء في بعلبك. وعلق بالقول: "رغم الجهود التي نبذلها من أجل انشاء مأوى للكلاب الشاردة، ورغم كل المواكبة الإعلامية للجرائم المرتكبة بحقها، صدمنا اليوم بخبر احراق طفل (١٠ سنوات) لستة جراء في بعلبك، تم انقاذ جرو واحد منها.

سنتقدم بشكوى امام القضاء.

نكرر اننا بحاجة لإعادة النظر بالتربية وبالقوانين". (رصد: لبنان 24)

رغم الجهود التي نبذلها من أجل انشاء مأوى للكلاب الشاردة، ورغم كل المواكبة الإعلامية للجرائم المرتكبة بحقها،

صدمنا اليوم بخبر احراق طفل (١٠ سنوات) لستة جراء في بعلبك، تم انقاذ جرو واحد منها.

سنتقدم بشكوى امام القضاء.

نكرر اننا بحاجة لإعادة النظر بالتربية وبالقوانين.#بشير_خضر pic.twitter.com/GnDqraOrNE — Bachir Khodr (@BachirKhodr) May 22, 2023 Advertisement