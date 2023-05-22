حريق كبير في أحراج بلدة إدّه... وآخر في عفصديق - الكورة (صور وفيديو)

إندلع حريق كبير في أحراج بلدة إدّه البترونية، وقد تسبّبت الرّياح بتوسّع رقعة النيران، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق قبل أن يمتد ليطال مساحات إضافية من الاحراج.

يعمل عناصر من الدفاع المدني معززين بالعناصر والآليات على اخماد حريق حرج بين كفرعبيدا واده-البترون.#بكل_الأوقات_حدّك pic.twitter.com/d3X7UF42KT — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) May 22, 2023 Advertisement

وفي بلدة عفصديق – الكورة، تسببت سرعة الرياح بامتداد الحريق الذي اندلع منذ ساعات في مكب النفايات، إلى احراج القرى المجاورة من بترومين وحده والنخله، وتعمل فرق الدفاع المدني التابعة لمراكز ددّه وأميون وكفرحاتا وزغرتا، إضافة الى عناصر من الجيش على اخماده.