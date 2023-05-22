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لبنان

حريق كبير في أحراج بلدة إدّه... وآخر في عفصديق - الكورة (صور وفيديو)

Lebanon 24
22-05-2023 | 08:10
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إندلع حريق كبير في أحراج بلدة إدّه البترونية، وقد تسبّبت الرّياح بتوسّع رقعة النيران، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق قبل أن يمتد ليطال مساحات إضافية من الاحراج.

 
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وفي بلدة عفصديق – الكورة، تسببت سرعة الرياح بامتداد الحريق الذي اندلع منذ ساعات في مكب النفايات، إلى احراج القرى المجاورة من بترومين وحده والنخله، وتعمل فرق الدفاع المدني التابعة لمراكز ددّه وأميون وكفرحاتا وزغرتا، إضافة الى عناصر من الجيش على اخماده. 

 
 
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