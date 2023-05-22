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لبنان

مراد تقدّم باقتراح قانون لتنظيم أقساط المدارس الخاصّة

Lebanon 24
22-05-2023 | 08:27
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 أعلن رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد، تقديم مشروع قانون معجل مكرر للمجلس النيابي هدفه مواجهة عشوائية الأقساط في المدارس الخاصة، والتي تخطّى بعضها عتبة المنطق.
وقال في بيان: "لأن مسؤوليتنا التربوية تقتضي عدم الوقوف موقف المتفرج أمام فوضى الأقساط وعشوائيتها في المدارس الخاصة، تقدمنا اليوم بإقتراح قانون معجّل مكرّر للمجلس النيابي لمواجهة ما يحصل، وينص الاقتراح على رقابة لجان الأهل في التدقيق بالموازنات المدرسية، واشتراكهم بتحديد الأقساط، ويضمن بعدالة كيفية احتساب أجور الاساتذة ورواتبهم، كما يحافظ للمدرسة على نفقاتها التشغيلية".
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وأضاف‏: "ان يثرى أي أحد على حساب الطلاب وأولياء أمورهم في هذه الضائقة التي نمرّ بها جميعًا هو أمر مرفوض وسنواجهه". (الوكالة الوطنية)
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