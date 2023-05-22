الشيخ قاسم: أي أحد لا يعجبه خيارنا فليختر ما يريد

اعتبر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "المناورة العسكرية التي كانت بالأمس، هي الأولى من نوعها من قبل "حزب الله" في لبنان وهذه المناورة هي رسالة ثبات وجهوزية، وبالتالي على الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له أن يعرِف تمامً أن مقاومة حزب الله ليس مقاومة عابرة بل هي متجذرة في الأرض وهي تطمح إلى أن تحقق التحرير والإستقلال وهي حاضرة لأن تبذل الغالي والرخيص لاستعادة الارض والمعنويات والعزة والكرامة".

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وقال في خلال لقاء سياسي لمناسبة عيد المقاومة والتحرير:" ان الإسرائيلي يفهم معنى هذه المناورة وبعض من انتقد هذه المناورة في الداخل "اتركوهن" عادة لا بد أن يتكلموا ونحن مع حرية الرأي ، "يحكوا لبدن ياه" طالما أن هذا الكلام لن يقدم ولن يؤخر وهم في الأساس لم يحموا المقاومة بل دائما يرموها".



واضاف: "نحن لم نمتلك السلاح للبحث عن دور سياسي في الداخل فشعبيتنا تتكفل بهذا الدور لكن من أجل المقاومة التي من دونها لم يكن لبنان ليتحرر بل كانت "إسرائيل" ستقطع منه مستوطنات".



وشدد على ان "لا رجعة للبنان الضعيف الذي يستجدي الغرب ويكون حصنا لإسرائيل ونحن مع لبنان القوي الذي يواجه الكيان وكل معتد ليكون أبناؤه أحرارا في خياراتهم وهذا الأمر لا عودة للوراء فيه".



وقال: "بعض أخصامنا السياسيين يبررون ضعف شعبيتهم وعدم قدرتهم على مجاراة القرارات الغربية بأن يصوبوا على سلاح حزب الله كي يصرفوا النظر عن ضعفهم وعن عدم قدرتهم في التفاصيل اليومية أو في المواقف السياسية".



وتابع الشيخ قاسم :"سلاحنا ضد إسرائيل وهذا معروف وهي مردوعة من هذا السلاح الذي تطالبون أن يتوقف".



وسأل :" كيف سيكون حال لبنان لو لم يكن هناك سلاح لحزب الله ، لكانت إسرائيل كل يوم دخلت وقتلت واحتلت وقامت بكل المنكرات".

ورأى قاسم أن "من يعيق إنتخاب الرئيس هو اختلاف بعض الكتل على تقاسم المغانم وهم لا يستطيعون الوصول إلى أسماء يمكن أن تكون مطروحة".



وختم قاسم : كفى تحديا بالصراخ وكفى بالكلام في الإعلام وهذا لا يصد عجز من لا يملك عددا كافيا من النواب لانتخاب الرئيس وأي أحد لا يعجبه خيارنا فليختر ما يريد، لكن أن يصبح هدفه ألا يضع خيارنا يصل فهذا ضعف وأي طريقة ستسخدم غير المجلس النيابي لا مكان لها وبالتالي نحن قلنا في اليوم الأول تعالوا لننتخب بحسب الدستور ولا تضعوا قواعد خارج الدستور ولا يمكن لأحد أن ينتخب الرئيس إلا النواب".