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لبنان

جمعية الأرض: لإنقاذ فقمة عمشيت

Lebanon 24
22-05-2023 | 08:04
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 أشارت جمعية الأرض - لبنان الى انه "بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإنّ أكثر من مليون نوع من الحيوانات معرّض لخطر الانقراض، وذلك بسبب تدهور الموائل، والتلوّث على أنواعه، وأزمة المناخ المتفاقمة".
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ودعت الجمعية في بيان الى "ضرورة انهاء هذه الحرب على الطبيعة".
 
 
وقالت: "وفي اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، ندعو إلى حماية المناطق الحساسة بيئيًا في لبنان وتنوعها البيولوجي، وبخاصة فقمة الراهب المتوسطية المهددة بفقدان موطنها في عمشيت بمشروع بناء غير قانوني".
 كما دعت الى" إنقاذ فقمة عمشيت من خلال التوقيع على العريضة التي تنظمها بهذا الخصوص". (الوكالة الوطنية)
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