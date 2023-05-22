أول تعليق أميركي على مذكرة توقيف سلامة!

رد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميريكي، جون كيربي، على سؤال رئيسة مكتب "العربية" في واشنطن، حول عدم دعم الموقف الفرنسي بمذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قائلا: "لا شك بأننا ندعم محابة الفساد في كافة أنحاء العالم، ونعمل على تحميل المتهمين المسؤولية لكن في هذا الملف عليك ان تسألي السلطات الفرنسية علّهم يعطونك الجواب".

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