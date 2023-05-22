Advertisement

لبنان

الياس شكري سابا في ذمة الله

Lebanon 24
22-05-2023 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1069645-638203689214405642.jpg
Doc-P-1069645-638203689214405642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيب الموت الوزير والنائب السابق الدكتور إلياس شكري سابا.
 
 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء في 24 ايار في كنيسة القديس سابا، كفرحاتا – الكورة. 
 
 
ويتقبل التعازي قبل الدفن من الساعة العاشرة صباحا في منزل الفقيد الكائن في كفرحاتا. ويوم الخميس في 25 أيار في منزل الفقيد في كفرحاتا من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر الى الساعة السابعة مساء. وأيام الجمعة والسبت والاحد في 26 و27 و28 ايار في  قاعة جمعية متخرجي الجامعة الأميركية، شارع الحمراء الوردية – بيروت من الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة السابعة مساء.  
 
 
تعازي
 
 
نعى رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه الوزير والنائب السابق، وقال عبر توتير: "برحيل معالي الدكتور الياس سابا يخسر لبنان مرجعاً إقتصادياً وفكرياً ونخسر صديقاً محباً ووفياً. كل العزاء للعائلة، للكورة وللبنان".
 
 
Advertisement

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2023-05-22
11:28 | 2023-05-22
11:17 | 2023-05-22
11:12 | 2023-05-22
11:07 | 2023-05-22
10:59 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website