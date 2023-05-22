الياس شكري سابا في ذمة الله

غيب الموت الوزير والنائب السابق الدكتور إلياس شكري سابا.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء في 24 ايار في كنيسة القديس سابا، كفرحاتا – الكورة.

ويتقبل التعازي قبل الدفن من الساعة العاشرة صباحا في منزل الفقيد الكائن في كفرحاتا. ويوم الخميس في 25 أيار في منزل الفقيد في كفرحاتا من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر الى الساعة السابعة مساء. وأيام الجمعة والسبت والاحد في 26 و27 و28 ايار في قاعة جمعية متخرجي الجامعة الأميركية، شارع الحمراء الوردية – بيروت من الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة السابعة مساء.