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لبنان

الجميل تقدم باقتراح قانون لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
22-05-2023 | 09:27
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تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الأسبوع الماضي، باقتراح قانون يرمي إلى جعل ولاية حاكم مصرف لبنان، ونوابه قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، تطبيقا لمبدأ المداورة ولمنع التسلط في إدارة المصرف المركزي. 
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وجاء في الاسباب الموجبة :
"بما أن استمرار حاكم المصرف المركزي في منصبه لمدة 27 عاما بلا انقطاع، بفعل تجديد ولايته لمرات عدة، قد أدى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج عنها انهيار البلد،
 
وبما أن تطبيق مبدأ المداورة أساسي لإرساء التوازن مع استقلالية عمل المصرف المركزي ومع الحصانة الممنوحة للحاكم ولمنع التسلّط في إدارته،

وبما أن من شأن ذلك أيضا السماح بتقييم وتصحيح السياسات النقدية والمالية الخاطئة عند الاقتضاء،

لذلك، نتقدم باقتراح القانون الحاضر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان". (الوكالة الوطنية)
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