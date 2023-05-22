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لبنان

حادث كبير بين فان وصهريج لنقل المياه في بعلبك

Lebanon 24
22-05-2023 | 09:33
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين فان مخصص لنقل الركاب وصهريج لنقل المياه الى المنازل، وذلك على طريق بعلبك الدولية، ما ادى الى سقوط 5 جرحى نقلوا الى مستشفيات المنطقة للمعالجة.
 
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حادث

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