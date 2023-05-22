حادث كبير بين فان وصهريج لنقل المياه في بعلبك

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين فان مخصص لنقل الركاب وصهريج لنقل المياه الى المنازل، وذلك على طريق بعلبك الدولية، ما ادى الى سقوط 5 جرحى نقلوا الى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

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