اتفاق تعاون بين المكاري ومدير مكتب "اليونيسف" في بيروت.. ماذا تضمن؟

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وقع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، اتفاقية تعاون مع مدير مكتب "اليونيسف" في بيروت ادوارد بيغبيدير، حول تطوير وتنفيذ استراتيجيات التواصل بهدف دعم قضايا الأطفال والشباب، وزيادة الوعي لدى الجماهير حول حماية حقوق الأطفال والعمل على احترامها.وتم الاتفاق على دعم مضمون تلك الاتفاقية في وسائل الاعلام اللبنانية الرسمية. (الوكالة الوطنية)