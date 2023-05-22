"الشؤون" أطلقت حملة توزيع للهبات العينيّة للفئات الاكثر حاجة والمهمشة

أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعيّة حملة توزيع للهبات العينيّة المقدّمة من الجمعيّة اللّوثريّة العالميّة للإغاثة، من مركز الخدمات الإنمائيّة في برج حمود.

وهذه العيّنات هي جزء من هبة تُقدّر قيمتها ب ٧٥٠,٠٠٠ دولار أميركي، وتستهدف الفئات الأكثر حاجة والمُهمّشة من العائلات اللّبنانيّة.

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وسيستفيد من هذه الهبة حوالي 3100 عائلة لبنانيّة من الأكثر حاجة عبر مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة الموزّعة في كافة الأراضي اللبنانية.

وخلال اللقاء، شدد كل من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار، ومدير البرامج و مُمثِّل الجمعيّة في لبنان علي حجازي على أهميّة الإنتقال من الثَّقافة الرَّعويّة إلى التَّنمية الإقتصاديّة و الإجتماعيّة المُستدامة.





وشارك في الحفل نائب رئيس الجمعيّة للبرامج الدّوليّة السّيّدة كرستن كوني بالإضافة إلى المدير الإقليميّ لمنطقة آسيا، فريق العمل المحلّي للجمعيّة وفريق عمل الوزارة، ممثّل بلديّة برج حمّود، فعاليّات المنطقة وعدد من العائلات التي تمّ توزيع العيّنات عليها. (الوكالة الوطنية)