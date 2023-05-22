Advertisement

لبنان

باسيل: مذكّرة توقيف سلامة هي البداية للاقتصاص من سارقي أموال الناس

Lebanon 24
22-05-2023 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1069656-638203716365992699.jpg
Doc-P-1069656-638203716365992699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه قام بزيارة الى روما وهو اليوم متواجد في باريس ولديه مجموعة من اللقاءات.
 
 
واعتبر باسيل في مقابلة مع اذاعة "مونتي كارلو" الدولية أن "الأهم في زيارة باريس هو الاحتفال مع الجالية اللبنانية بمذكرة التوقيف الدولية التي صدرت عن القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مضيفة: "نعتبرها بداية مرحلة طويلة للاقتصاص من المذنبين ومن سارقي اموال الناس".
Advertisement
وقال باسيل: "نحن نعيش في زمن عدم محاسبة المرتكبين، ونعتبر أن هذا الامر إنتهى وبصدور مذكرة التوقيف انطلقت شرارة تحرير لبنان من الفساد"، لافتا الى أن "لبنان بأجهزته القضائية والامنية والسياسية تشكل منظومة متكاملة تحمي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو يحميها ويتبادلون الخدمات وهذا العجز دفع بالقضاء الفرنسي الى التحرّك".
وعن التجديد لحاكم مصرف لبنان، قال باسيل: "وضحنا الأمر عدّة مرّات والتجديد لسلامة يحتاج الى ثلاثة عناصر لم تكن متوفرة، أولها أننا لا نملك أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء ووزير المال ورئيس الحكومة، لم يكونوا معنا في مسألة عدم التجديد".
وفي موضوع رئاسة الجمهورية، أشار باسيل الى أنه "وانطلاقا من الذي حصل مع سلامة فإن الأهمّ هو المشروع الاصلاحي ولا نستطيع القيام به بنفس الفاسدين الذين يمنعون الاصلاحات"، مضيفا: "برأينا التوافق هو سيّد الموقف الذي يحكم الاستحقاق الرئاسي ولكن على شخص يستطيع اخراجنا من أزمتنا".
 
 
وأكد أن "الموضوع ليس بالاسم والحل لا يكون بفرض شخص على آخر ومن يحكم وحيدا ولا يملك الاغلبية النيابية ولا الاكثرية المطلوبة سيفشل، ونحن محكومون بالتوافق ولكن على قاعدة الشخص الذي يقوم بالاصلاحات البنوية للمالية العامة والاقتصاد والمؤسسات والقطاع المصرفي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2023-05-22
11:28 | 2023-05-22
11:17 | 2023-05-22
11:12 | 2023-05-22
11:07 | 2023-05-22
10:59 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website