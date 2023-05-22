البيسري: الأمور لن تستقيم إلا بإعادة تكوين السلطة

استقبل العميد الياس البيسري مدير عام الامن العام بالانابة، وفداً من مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، ضم نائب النقيب جورج سولاج وامين السر د.طلال حاطوم والزملاء مرسال نديم، نادين صموئيل، فؤاد الحركة، فيليب ابي عقل ووسيم الحلبي.

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وأكد العميد البيسري، خلال اللقاء أن الامن العام يجهد بكل عزم من أجل تنفيذ المهام الموكلة اليه استنادا الى الصلاحيات المنوطة به، وعلى أكمل وجه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

واشار الى ان المرحلة الحالية تفرض علينا التغلب على الصعاب، والمحافظة على المديرية وإعلاء شأنها فنكمل العمل ونطوّر الادارة، لافتا الى ان المهام الادارية التي تقوم بها المديرية، تستلزم متابعة دقيقة لتسهيل امور المواطنين وحفظ حقوقهم.

وفي موضوع جوازات السفر، اعتبر العميد البيسري ان الاجراءات تتم بالسرعة القصوى رغم ضغط الطلبات التي تتعدى قدرة الطباعة اليومية التي تصل الى ٣٠٠٠ جواز سفر.

وقال: "وعلى هذا الأساس طلبت المديرية من المواطنين مشاركتها المسؤولية، لجهة افساح المجال امام من هم بحاجة ماسة الى إنجاز جواز سفر، بعدما تبين ان ٨٠% ممن حصلوا على جوازات سفر لم يستعملوها، عدا عن وجود اكثر من (10.000) جواز سفر في المراكز لم يستلمها اصحابها".

وعن النزوح السوري، اكد العميد البيسري ان الامن العام يعمل على استكمال برامج العودة الطوعية والامنة للنازحين السوريين الى بلادهم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في سوريا والمؤسسات الدولية في لبنان.

وأكد ان الاتصالات جارية مع منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR من اجل استلام "الداتا" المتعلقة بالنازحين.

وعن الوضع العام، قال العميد البيسري ان لبنان يشهد منذ سنوات ولا يزال، ازمات وتحديات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية كبيرة ومتشعبة، وهي الاقسى اجتماعياً.

واعتبر ان الامور لن تستقيم إلا بإعادة تكوين السلطة وهذا الامر يبدأ في انتخاب رئيس للجمهورية، وانتظام عمل المؤسسات الرسمية تحت سقف القانون.